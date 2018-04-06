Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

В уфимской Нижегородке подтопило улицу Карьерную

ОБЩЕСТВО

В уфимской Нижегородке подтопило улицу Карьерную

Фото: очевидцы

В уфимской Нижегородке подтопило улицу Карьерную

Фото: очевидцы

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева, Ксения Калинина/.

В уфимской Нижегородке талыми водами подтопило улицу Карьерную. На участке длиной 150 метров вода поднялась до уровня колена. На месте работают сотрудники Управления гражданской защиты Ленинского района. Ситуация на других «проблемных» в весенний паводок улицах микрорайона Уфы стабильная, идет откачка воды.

«К нам обратились жители Нижегородки с информацией о подтоплении. Мы выехали на место и обследовали все улицы района, — рассказала депутат Горсовета, член регионального штаба ОНФ Алина Сулейманова. — Ситуация на Благоварской и Выгонной улицах, где ежегодно талые воды создают проблемы жителям, — сегодня стабильная, работают системы по откачке. А жители Карьерной улицы оказались в плену талых вод».

По словам депутата, данный участок находится в низине, и нет естественного склона для оттока воды. Снег постоянно вывозится, но эффекта пока нет. В оперативном режиме главой Ленинского района было принято решение об аренде еще двух помп, поскольку остальная техника задействована на откачке воды с других улиц.

В пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы сообщили, что на месте работают сотрудники МУП по благоустройству Ленинского района. Они откачивают воду. Отмечается, что вода дома не затапливает. Талые воды подтопили дорогу и тротуар.

«О ситуации нам известно. Дело в том, что в Нижегородке нет ливневых коллекторов, поэтому вода скапливается на проезжей части. Ежедневно в течение суток мы ее откачиваем с помощью насосов. Дома не подтапливаются», — прокомментировала замдиректора МУП по благоустройству Ленинского района Алла Соболь.

Агентство «Башинформ» следит за развитием ситуации.

Теги: подтопления
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Идея о сборе сухостоя в лесах Башкирии легла в основу федерального «закона о валежниках»
Госдума приняла закон о беспрепятственном сборе валежника населением. Теперь любой гражданин может без оформления разрешения прийти в лес и собрать сухи
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть