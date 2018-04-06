В уфимской Нижегородке подтопило улицу Карьерную Фото: очевидцы

В уфимской Нижегородке подтопило улицу Карьерную Фото: очевидцы

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева, Ксения Калинина/.

В уфимской Нижегородке талыми водами подтопило улицу Карьерную. На участке длиной 150 метров вода поднялась до уровня колена. На месте работают сотрудники Управления гражданской защиты Ленинского района. Ситуация на других «проблемных» в весенний паводок улицах микрорайона Уфы стабильная, идет откачка воды.

«К нам обратились жители Нижегородки с информацией о подтоплении. Мы выехали на место и обследовали все улицы района, — рассказала депутат Горсовета, член регионального штаба ОНФ Алина Сулейманова. — Ситуация на Благоварской и Выгонной улицах, где ежегодно талые воды создают проблемы жителям, — сегодня стабильная, работают системы по откачке. А жители Карьерной улицы оказались в плену талых вод».

По словам депутата, данный участок находится в низине, и нет естественного склона для оттока воды. Снег постоянно вывозится, но эффекта пока нет. В оперативном режиме главой Ленинского района было принято решение об аренде еще двух помп, поскольку остальная техника задействована на откачке воды с других улиц.

В пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы сообщили, что на месте работают сотрудники МУП по благоустройству Ленинского района. Они откачивают воду. Отмечается, что вода дома не затапливает. Талые воды подтопили дорогу и тротуар.

«О ситуации нам известно. Дело в том, что в Нижегородке нет ливневых коллекторов, поэтому вода скапливается на проезжей части. Ежедневно в течение суток мы ее откачиваем с помощью насосов. Дома не подтапливаются», — прокомментировала замдиректора МУП по благоустройству Ленинского района Алла Соболь.

Агентство «Башинформ» следит за развитием ситуации.