На Пасху в Башкирии резко испортится погода Фото: из открытых источников На Пасху в Башкирии резко испортится погода Фото: из открытых источников

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На Пасху в Башкирии резко испортится погода. Как сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля погоду на территории республики будет определять фронтальный раздел, смещающийся с северо-западных районов России.

Ожидается дождь, переходящий в снег, и мокрый снег различной интенсивности, слабый гололед, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4, днем +1,+6 градусов.

С началом новой недели, в понедельник, 9 апреля, интенсивность атмосферных явлений ослабнет, температурный фон существенно не изменится.