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6 апреля Пятница

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Когда жителям Башкирии отключат отопление?

ОБЩЕСТВО

Когда жителям Башкирии отключат отопление? Фото: автор

Когда жителям Башкирии отключат отопление? Фото: автор

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане среднемесячная температура воздуха в апреле и мае будет в пределах нормы. Для апреля в республике она составляет 3-5 градусов тепла. В мае средняя температура воздуха будет 10-14 градусов.

На этой неделе в дневное время суток жители региона в квартирах и офисах стали чаще открывать окна и проветривать помещения, что связано с постепенным приходом теплых весенних дней. Многих стал волновать вопрос, когда отключат тепло в батареях.

Агентство «Башинформ» решило напомнить о существующих нормативах, согласно которым принимается решение об окончании отопительного сезона. Так, подача тепла прекращается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Стоит отметить, что учреждения и предприятия могут самостоятельно регулировать сроки отключения отопления в рамках договорных отношений с теплоснабжающими организациями. Кроме того, собственники жилья в многоквартирных домах, отапливаемых от индивидуальных тепловых пунктов или котельных, входящих в состав общедомового имущества, вправе принять решение о продлении либо досрочном завершении отопительного сезона и уведомить о своем решении управляющую организацию.

Весной 2017 года работы по завершению отопительного сезона в Уфе начались со 2 мая, а в 2016 году — 30 апреля.

Теги: отопление
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