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Жители России назвали Пасху в числе трех главных праздников страны

ОБЩЕСТВО

Жители России назвали Пасху в числе трех главных праздников страны Фото: Олег Яровиков

Жители России назвали Пасху в числе трех главных праздников страны Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Пасха входит в тройку самых популярных праздников в стране. Традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян, однако постятся только около четверти граждан. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного празднику Пасхи.

31% россиян считают Пасху для себя важным днем. Для одних Пасха — это культурно-историческая (30%), для других — семейная (25%) традиция. Каждый шестой (16%) воспринимает Светлое Христово Воскресение как священный обряд.

Традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян. В этом году 59% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% — освящать их в церкви. Более трети граждан отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 12% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% опрошенных. Не планируют праздновать Пасху 12% всех опрошенных (среди 18-24-летних — 28%).

Правила воздержания в еде в течение всего Великого Поста полностью или частично в этом году соблюдают 20% россиян (среди регулярно посещающих церковь — 40%, среди тех, кто периодически ходит на исповедь, — 35%), еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой. При этом большинство граждан (80%) признают, что истинно желающим поститься ничто не может помешать.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1-2 апреля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Теги: религия, праздники, Пасха
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