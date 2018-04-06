В Башкирии в числе участников праймериз - президент Академии наук Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии в числе участников праймериз - президент Академии наук Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии определены даты, площадки и темы дебатов в рамках праймериз «Единой России». Решение об этом принято на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования.

Дебаты проводятся по всей стране в период с 13 апреля по 27 мая. В республике первые дебаты запланировано провести 17 апреля в Уфе. Завершить процедуру планируется 19 мая. Как отметил на заседании руководитель оргкомитета, Секретарь регионального отделения Партии Константин Толкачев, при необходимости в график могут вноситься изменения. Согласно плану, на территории республики на 31 площадке пройдет 418 дебатов. Количество участников в одних дебатах должно быть не менее двоих и не более шести человек.

Уже зарегистрированы первые участники предварительного голосования, которые подали свои заявления 5-6 апреля. Ими стали председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин, студентка Башкирского государственного аграрного университета Екатерина Артемова, сотрудник Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции Наиль Магадиев, депутат Госсобрания Николай Самойленко, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Башкортостана Ильгиз Кызыргулов и президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Самой молодой участницей праймериз на данный момент является Екатерина Артемова, которой всего 21 год.

Прием документов участников предварительного голосования будет открыт до 8 мая в Региональном исполкоме «Единой России» по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, каб. 327. С понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 10.00 до 13.00. В воскресенье и официальные праздничные дни прием документов не ведется.