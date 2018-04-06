Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

В Башкирии в числе участников праймериз - президент Академии наук

ПОЛИТИКА

В Башкирии в числе участников праймериз - президент Академии наук Фото: пресс-служба Единой России

В Башкирии в числе участников праймериз - президент Академии наук Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии определены даты, площадки и темы дебатов в рамках праймериз «Единой России». Решение об этом принято на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования.

Дебаты проводятся по всей стране в период с 13 апреля по 27 мая. В республике первые дебаты запланировано провести 17 апреля в Уфе. Завершить процедуру планируется 19 мая. Как отметил на заседании руководитель оргкомитета, Секретарь регионального отделения Партии Константин Толкачев, при необходимости в график могут вноситься изменения. Согласно плану, на территории республики на 31 площадке пройдет 418 дебатов. Количество участников в одних дебатах должно быть не менее двоих и не более шести человек.

Уже зарегистрированы первые участники предварительного голосования, которые подали свои заявления 5-6 апреля. Ими стали председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин, студентка Башкирского государственного аграрного университета Екатерина Артемова, сотрудник Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции Наиль Магадиев, депутат Госсобрания Николай Самойленко, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Башкортостана Ильгиз Кызыргулов и президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Самой молодой участницей праймериз на данный момент является Екатерина Артемова, которой всего 21 год.

Прием документов участников предварительного голосования будет открыт до 8 мая в Региональном исполкоме «Единой России» по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, каб. 327. С понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 10.00 до 13.00. В воскресенье и официальные праздничные дни прием документов не ведется.

Теги: праймериз, выборы в Госсобрание РБ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Идея о сборе сухостоя в лесах Башкирии легла в основу федерального «закона о валежниках»
Госдума приняла закон о беспрепятственном сборе валежника населением. Теперь любой гражданин может без оформления разрешения прийти в лес и собрать сухи
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть