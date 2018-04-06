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В Башкирии на Павловском водохранилище появилась норка-попрошайка - видео

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на Павловском водохранилище появилась норка-попрошайка - видео Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии на Павловском водохранилище появилась норка-попрошайка - видео Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на Павловском водохранилище очевидцы сняли на видео норку. По всей видимости, маленький зверёк давно обитает в окрестностях водоема. Норка, не боясь людей, с любопытством осматривала сумки рыбаков.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на автора видео сообщает, что животное не выглядело голодным. Норка по очереди подбежала к нескольким рыбакам, будто оценивая улов. Один из очевидцев покормил её рыбой, после чего она убежала.

Теги: животные
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