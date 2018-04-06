Долги за коммунальные услуги можно отработать - Управление жилищного хозяйства Уфы Фото: Олег Яровиков Долги за коммунальные услуги можно отработать - Управление жилищного хозяйства Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Долги населения перед жилищными и коммунальными службами растут, несмотря на все попытки управляющих организаций ее решить. Действующее законодательство предусматривает различные меры воздействия на должников. По возможности управляющие организации пытаются справиться традиционными методами — заключают с должниками соглашения о рассрочке погашения задолженности, отключают или ограничивают подачу коммунальной услуги, обращаются в суды с исками о взыскании. Однако вышеперечисленные методы не всегда действуют в отношении граждан, оказавшихся в затруднительной финансовой ситуации.

В таких случаях управляющие организации рекомендуют должникам погасить свои задолженности путем их отработки. Должнику предлагают вакансии, которые соответствуют его образованию, либо не требуют определенных навыков. В том числе, речь идет о работе электрика, сантехника, дворника, уборщика помещений, могут даже предложить поработать консьержем и т. д. По согласованию сторон часть заработной платы пойдет в счет погашения долга за коммунальные услуги.

Как сообщает Управление жилищного хозяйства Уфы, отработка долга вместо оплаты ЖКУ считается изменением способа оплаты, предусмотренного ст. 409 ГК РФ. Это право возникает на основании обязанности граждан и организации своевременно и полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Отношения между юридическим и физическим лицами регулируются, во-первых, трудовым, во-вторых, гражданским законодательством. Другими словами, стороны могут заключить трудовой договор, договор на оказание работ и услуг или договор взаимозачета. Самым удобным в таком случае считается последний вид договора, заключенный в письменной форме в соответствии со ст. 161 ГК РФ.

«В каком бы тяжелом жизненном положении вы ни оказались, в первую очередь не стоит усугублять ситуацию, накапливая долги дальше и доводить ее до критической. Обратитесь в свою управляющую организацию, где вам обязательно постараются помочь и предложат наиболее удобный вариант погашения задолженности», — советуют в УЖХ.