Член ЦИК России Евгений Шевченко рассмотрел обращения по выборам в Башкирии Фото: Олег Яровиков Член ЦИК России Евгений Шевченко рассмотрел обращения по выборам в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Член ЦИК России Евгений Шевченко побывал в Уфе. Куратор региона посетил Башкортостан по поручению председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой, сообщается на сайте комиссии. Евгений Шевченко провел рабочее совещание с членами ЦИК Республики Башкортостан, на котором обсуждались порядок формирования участковых избирательных комиссий нового состава и ход подготовки к выборам в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, которые намечены на 9 сентября 2018 года. ЦИК Башкортостана готовит обращение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с просьбой о дополнительном выделении КОИБов для проведения предстоящих выборов.

Евгений Шевченко рассмотрел жалобы журналистов радиостанции «Эхо Москвы» Дарьи Кучеренко и Руслана Валиева. На выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке №413 Уфы Руслан Валиев получил избирательный бюллетень и покинул с ним участок. На следующий день журналист обнаружил, что по данным итогового протокола УИК количество выданных бюллетеней соответствует сумме бюллетеней, обнаруженных в стационарных и переносных ящиках для голосования.

Аналогичная ситуация сложилась в участковой избирательной комиссии №175 Ленинского района города Уфы, где заявитель Дарья Кучеренко испортила бюллетень, заштриховав все квадраты напротив сведений о кандидатах, и опустила его в ящик для голосования. В итоговом протоколе недействительный бюллетень не был учтен.

«Мы посмотрели, как шел подсчет голосов на этих избирательных участках, — сообщил Евгений Шевченко. — Как выяснилось, в ящике для голосования на участке №413 был обнаружен бюллетень неустановленной формы. УИК ошибочно признала его недействительным, в то время как должна была признать его неустановленным образцом, составить акт и запечатать бюллетень в отдельный конверт. На участке №175 недействительные бюллетени были погашены».

На обоих участках обнаружились и другие нарушения при подсчете голосов, за которые предусмотрена административная ответственность. Данные обстоятельства рассматривались на заседаниях территориальных избирательных комиссий с участием Евгения Шевченко.

ТИК Советского и Ленинского районов обратились в районные прокуратуры для правовой оценки ситуации. В настоящий момент районные прокуратуры проводят необходимые процессуальные действия, о результатах которых будет сообщено дополнительно».

Евгений Шевченко предложил Дарье Кучеренко и Руслану Валиеву войти в состав какой-либо участковой избирательной комиссии при формировании их нового состава, чтобы посмотреть на работу избирательной системы изнутри.

Член ЦИК России также рассмотрел ситуации на участках, которые были обозначены в письме партии «Яблоко» и движения «Голос».