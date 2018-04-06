Журналисты Башкирии участвуют во всероссийском медиа-форуме АКОРТ
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Журналисты ведущих республиканских СМИ участвуют во втором всероссийском медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), который открылся сегодня в Екатеринбурге.
На масштабный медиа-форум в столицу Урала приехали представители практически всех регионов России.
«Цель форума — познакомить медиа-сообщество с основными тенденциями на продовольственном рынке России», — отметил директор по развитию АКОРТ Юрий Борисов.
В течение двух дней представители федеральной и региональной власти, крупнейших ритейлеров и местного бизнеса, ведущие аналитики и эксперты расскажут журналистам о ситуации на рынке продовольственной розницы, произошедших и предстоящих изменениях в регулировании, развитии саморегулирования в отрасли, а также технологиях и инновациях.