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6 апреля Пятница

Уфа   °

Школа политического лидерства Башкирии объявляет новый набор

ПОЛИТИКА

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане «Молодая Гвардия» Единой России» объявляет о начале конкурсного отбора слушателей в Школу политического лидерства. Это комплексный образовательный проект, направленный на выявление новых лидеров среди молодежи, обучение их навыкам реализации масштабных проектов и привлечение к участию в общественно-политической жизни республики. Школа ведет свою историю с 2014 года и выпустила более 120 слушателей — ярких представителей молодого поколения Башкортостана. С 2017 года Школа политического лидерства вошла в состав образовательного проекта «Гражданский университет» партии «Единая Россия».

«Глобальная цель этого проекта — помочь взрастить новое поколение гражданских лидеров. Сегодня в обществе существует запрос на новые лица, имена. Важно отметить, что эти люди должны не просто иметь желание сменить нынешних лидеров, но и быть достойными преемниками власти, а именно обладать всеми необходимыми навыками и знаниями для того, чтобы эффективно развивать регион», — сообщила руководитель дирекции школы Люция Юлуева.

Слушателем ШПЛ может стать молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет включительно, прошедший конкурсный отбор и имеющий проект социально ориентированный, законотворческий или бизнес-проект.

Подать заявку для участия в обучении можно через группу Школы политического лидерства РБ «ВКонтакте». Прием заявок продлится до 12 апреля 2018 года включительно.

Второй этап — очный конкурсный отбор кандидатов в слушатели Школы состоится 13 и 14 апреля. Обучение в Школе запланировано с 23 по 28 апреля 2018 года.

Теги: Школу политического лидерства
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