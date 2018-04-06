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Константин Толкачев провел встречу с заместителем спикера парламента Татарстана Риммой Ратниковой

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев провел встречу с заместителем спикера парламента Татарстана Риммой Ратниковой Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Константин Толкачев провел встречу с заместителем спикера парламента Татарстана Риммой Ратниковой Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев провел встречу с заместителем Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Риммой Ратниковой, которая прибыла в Уфу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летнего юбилея газеты «Кызыл тан».

Константин Толкачев и Римма Ратникова обсудили расширение межпарламентского сотрудничества, совместную работу по подготовке и внесению в Государственную Думу проектов федеральных законов, их дальнейшее продвижение.

«Парламенты наших республик регулярно обмениваются нормативными правовыми актами и их проектами, что позволяет нам совершенствовать региональное законодательство, — отметил Константин Толкачев. — Мы ведем совместную работу в Совете законодателей России, отстаиваем интересы республик в федеральных органах. У нас проходит много совместных встреч, консультаций и переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес, установлены прямые контакты между комитетами и депутатами обоих парламентов. В то же время есть ресурсы для улучшения взаимодействия, в том числе и за счет использования современных информационных технологий».

В ходе встречи Константин Толкачев и Римма Ратникова обсудили взаимодействие не только в сфере законотворчества, но и совместное решение вопросов в области демографической, молодежной политики, образования, развития культурных связей, социального благополучия населения.

Теги: Госсобрание РБ
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