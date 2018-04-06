В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести матери с ребенком Фото: соцсети В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести матери с ребенком Фото: соцсети

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести 36-летней жительницы столицы и ее пятилетнего сына. В пресс-службе МВД по РБ сообщили агентству «Башинформ», что местонахождение женщины и ребенка установлено. Они живы. Где были мать с сыном два дня, почему пропали и вернулись ли домой — не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», 4 апреля в полицию от родственников поступило заявление о том, что его женщина с ребенком пропали. Стражи порядка провели поисковые мероприятия, в ходе которых им удалось найти разыскиваемых.