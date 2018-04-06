Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести матери с ребенком

ОБЩЕСТВО

В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести матери с ребенком Фото: соцсети

В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести матери с ребенком Фото: соцсети

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести 36-летней жительницы столицы и ее пятилетнего сына. В пресс-службе МВД по РБ сообщили агентству «Башинформ», что местонахождение женщины и ребенка установлено. Они живы. Где были мать с сыном два дня, почему пропали и вернулись ли домой — не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», 4 апреля в полицию от родственников поступило заявление о том, что его женщина с ребенком пропали. Стражи порядка провели поисковые мероприятия, в ходе которых им удалось найти разыскиваемых.

Теги: поиск пропавших
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Идея о сборе сухостоя в лесах Башкирии легла в основу федерального «закона о валежниках»
Госдума приняла закон о беспрепятственном сборе валежника населением. Теперь любой гражданин может без оформления разрешения прийти в лес и собрать сухи
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть