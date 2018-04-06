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6 апреля Пятница

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В Башкирии появился первый участник праймериз в республиканский парламент

ПОЛИТИКА

В Башкирии появился первый участник праймериз в республиканский парламент Фото: пресс-служба Единой России

В Башкирии появился первый участник праймериз в республиканский парламент Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане первым заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал действующий депутат Госсобрания республики Тагир Гизатуллин. Кандидат много лет посвятил общественной работе, занимается вопросами молодежной политики, руководит Молодежной общественной палатой при Госсобрании РБ, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Предварительное голосование дает возможность выбрать лучших кандидатов. Для молодежи это возможность заявить о себе, своем видении будущего. В ходе подготовки все, кто будут выступать на дебатах, проработают свои программы. Часть из них, возможно, будет включена в основополагающие партийные документы», — считает Тагир Гизатуллин.

Прием документов участников предварительного голосования будет открыт до 8 мая в региональном исполкоме «Единой России». Особенностью этого цикла стало то, что к участию приглашаются не только члены партии, но и все желающие. Оргкомитет может отказать в выдвижении тем, кто является членом иной политической партии, имеет судимость, вклады и счета за рубежом. С 13 апреля по 27 мая будут организованы дебаты с участием кандидатов.

«Как и прежде, я буду большое внимание уделять проблемам молодежи. Работая в этой отрасли уже более семи лет, считаю важным увеличение некоммерческого сектора. У нас есть опыт, когда молодежные идеи перерождаются в некоммерческую организацию, которая способна привлечь гранты для реализации проектов в регионе. Эта практика появилась недавно, но открывает большие перспективы для молодых людей. Ее и нужно развивать», — уверен Тагир Гизатуллин.

Прием документов участников предварительного голосования ведется по адресу: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, каб. 327. Подать заявление можно с 3 апреля по 8 мая 2018 года включительно: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 10.00 до 13.00. В воскресенье и официальные праздничные дни прием документов не ведется.

Предварительное голосование определит кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан от «Единой России». Выборы депутатов состоятся в сентябре 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов.

Теги: праймериз
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