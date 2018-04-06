Башкирия в федеральных СМИ: главу избиркома оштрафовали, бесплатный ужин от «черной звезды» и политическое убежище для мошенника Фото: Depositphotos.com Башкирия в федеральных СМИ: главу избиркома оштрафовали, бесплатный ужин от «черной звезды» и политическое убежище для мошенника Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии оштрафовали главу избиркома, проголосовавшего за себя и сына, а на двух избирательных участках Уфы обнаружились нарушения при подсчете голосов на выборах президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России.

За себя и за того парня. «Глава участковой избирательной комиссии в башкирском селе Зилаир, проголосовавший на выборах президента России 18 марта за себя и своего сына, получил штраф в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ по итогам проверки в Башкортостане», — говорится в РИА Новости. Агентство напоминает, что «по поручению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой 2-3 апреля регион для рассмотрения ряда обращений и жалоб посетил член ЦИК Евгений Шевченко».

«В селе Зилаир на видеозаписи можно видеть, как председатель УИК Ямил Азнагулов дважды опустил в ящик для голосования избирательный бюллетень. Он проголосовал за себя и своего сына. ТИК Зилаирского района обратилась в районную прокуратуру, которая установила факт двойного голосования и соответственно нарушение закона», — цитирует РИА Новости слова Шевченко. Мировой суд Зилаирского района признал главу этого участкового избиркома виновным и «подверг его наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, а член участковой комиссии за выдачу двух бюллетеней оштрафован на 15 тысяч рублей», отмечается в сообщении.

РИА Новости также информирует, что «на двух избирательных участках Уфы обнаружились нарушения при подсчете голосов на выборах президента 18 марта, председателям этих участковых комиссий грозит административная ответственность». «Вызывает удивление, что ТИК Советского и Ленинского районов до приезда члена ЦИК России дважды рассматривали данные жалобы и не находили нарушений в подсчете голосов», — сказал Шевченко. Сообщается, что районные прокуратуры обратились к прокурору РБ с просьбой привлечь председателей двух участковых избирательных комиссий к административной ответственности, и такое согласие было получено. Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия, пояснили в агентстве.

Зарабатывают ли в Поволжье на «нормальную жизнь»? Ответ на этот вопрос искало ИА REGNUM. По данным мартовского исследования социологов, в России для «нормальной жизни» семье из трёх человек надо ежемесячно 75,9 тысяч рублей, то есть в среднем более 25 тысяч в расчёте на одного человека. Как передаёт корреспондент REGNUM со ссылкой на данные Росстата, в ПФО по итогам января среднедушевые денежные доходы населения составили 20 058 рублей, что на 3474 рубля меньше, чем по стране — 23 532 рубля. Из регионов округа наибольшие доходы населения были в Татарии, составив в среднем 24 569 рублей. Свыше 20 тысяч рублей среднедушевые доходы также были в Нижегородской области (23 648 рублей), Башкирии (22 886), Прикамье (22 596), Самарской области (22 509).

При этом средняя зарплата в Поволжье сложилась в январе текущего года на уровне 28 758 рублей. Это на 26,3% меньше, чем по стране: в России в среднем зарабатывают 39 017 рублей. В ПФО самые высокие зарплаты в первый месяц года отмечены в Татарии — 32 165 рублей, Пермском крае — 32 009 рублей, Самарской области — 30 286 рублей и Башкирии — 30 190 рублей.

Как ранее сообщал REGNUM, в феврале просроченная задолженность по зарплате в Поволжье выросла на 4,6% и достигла 199,82 млн рублей. Около половины задолженности приходится на три региона округа: Самарскую область (38,4 млн рублей), Чувашию (32,18 млн) и Саратовскую область (20,1 млн). При этом минимальный размер долгов по зарплате сформировался в Башкирии — всего 3,2 млн рублей, отмечается в сообщении.

Уфимский мошенник получил политическое убежище. INTERFAX.RU передает, что «Эстония предоставила политическое убежище активисту башкирского регионального отделения движения «Открытая Россия» Константину Чадлину». Активист покинул РФ весной прошлого года. «Рассмотрев и изучив все материалы дела по моему запросу о предоставлении политического убежища, власти Эстонии нашли обоснованным мое заявление о необходимости защиты по причине преследования за взгляды и убеждения», — написал Чадлин в соцсети. Как рассказал Чадлин «Интерфаксу», до предоставления защиты и вида на жительство в Эстонии он находился в лагере для беженцев. «В России меня преследовали и, как я считаю, незаконно осудили из-за моих политических убеждений», — утверждает он. В ноябре 2017 года Калининский суд Уфы заочно вынес Чадлину обвинительный приговор по статье «мошенничество» и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Установлено, что в июне 2014 года Чадлин «создал группу, которая под видом продажи подержанных автомобилей, якобы находившихся в залоге у банков, обманом похищала деньги граждан. Сумма общего ущерба составила около 3,7 млн рублей», сообщает агентство.

Бывшему вице-мэру отказали. Как пишет газета «Коммерсантъ», «Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. Напомним, Филиппов, курировавший в мэрии с 2012 года строительство, земельные и имущественные отношения, был отправлен в отставку в 2017 году после того, как городская комиссия по предотвращению конфликта интересов среди муниципальных служащих нашла в его действиях неурегулированный конфликт интересов. Филиппов обжаловал это решение в суде. Уфимский районный суд в мае 2017 года отказал ему в удовлетворении иска о признании приказа незаконным и восстановлении в должности. В августе прошлого года Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу, в которой истец сначала требовал отменить решение райсуда, а затем пересмотреть причину увольнения на «по собственному желанию», — рассказали в издании.

Жители Уфы устроили давку из-за бесплатных бургеров. Видео инцидента предлагают посмотреть РЕН ТВ и Пятый канал. Это произошло во время открытия ресторана Black Star Burger на площади перед уфимским Гостиным двором, говорится в сюжете. Пришедшим обещали бесплатный бургер от ресторана. В итоге сотни местных жителей устроили давку на площади перед Гостиным двором, так как бесплатный ужин от «черной звезды» мог достаться только первой тысяче гостей. Сообщается, что на открытие ресторана приехал Тимати и обещал лично приготовить для горожан бургеры. Однако из-за давки раздачу бесплатных блюд прекратили. И все же рэпер мероприятием остался доволен: «Уфа, спасибо всем, кто пришел», — написал он в соцсетях.

На ножах. В Уфе сотрудница офиса микрозаймов дала отпор вооруженному налетчику, передает телеканал НТВ. В помещение офиса микрозаймов ворвался злоумышленник в маске. Он рассчитывал на быстрый исход, но дама оказалась не робкого десятка. На требование отдать деньги женщина взяла в руки нож. Преступник, не ожидавший такой реакции, был вынужден удалиться. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Сейчас налетчика разыскивают полицейские, рассказали на телеканале.