Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня Фото: Олег Яровиков Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня Фото: Олег Яровиков

УФА,7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом. Огонь загорается ежегодно в Великую субботу и символизирует воскресение Христа — накануне празднования православными Воскресения Христова.

Сегодня вечером он будет доставлен в Россию. Принесение благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется Фондом Андрея Первозванного. Делегация Фонда накануне отправилась на Святую землю, чтобы принять участие в церемонии схождения благодатного огня в Иерусалиме и привезти его в Россию,сообщает РИА Новости.

В Великую субботу делегация из России, как и десятки тысяч верующих из других стран, отправилась в храм Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения благодатного огня и принести его частицу на родину.

Благодаря теле- и радиотрансляциям, организованным телеканалом НТВ и «Радио России» совместно с Фондом Андрея Первозванного, приобщиться к праздничным торжествам смогли миллионы зрителей и слушателей в России и ряде других стран.

В особых лампадах делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит благодатный огонь в Москву — в аэропорт «Внуково», поздним вечером субботы, сообщает РИА Новости. Затем его доставят в храм Христа Спасителя — к ночному патриаршему пасхальному богослужению. Ожидается, что во «Внуково» огонь будут встречать сотни верующих, чтобы отвезти святыню в свои храмы и дома.

Ежегодно благодатный огонь доставляется в тысячи приходов Русской православной церкви в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Уже несколько лет Святыню доставляют в Уфу. По правилам авиационной безопасности перевозить открытый огонь на борту самолета нельзя, поэтому для этих целей используют специальные лампы. Огонь доставляется первым утренним рейсом в Пасху. В этом году святыня будет доставлена в столицу Башкирии 8 апреля рейсом SU1234 в 05:40 местного времени, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

В Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы проходит Пасхальная вечеря со встречей Благодатного огня. После службы Благодатный огонь отправится во все храмы и монастыри региона.