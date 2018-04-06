Стало известно, какую стипендию будут платить студентам в Башкирии Фото: Олег Яровиков Стало известно, какую стипендию будут платить студентам в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Стало известно, на какую стипендию могут рассчитывать студенты и аспиранты в Башкирии. Постановление правительства республики «О формировании стипендиального фонда» опубликовано 6 апреля на официальном портале правовой информации РБ.

Согласно документу, академическая стипендия для студентов средних специальных учебных заведений в 2018 году составила 620 рублей в месяц, для студентов высших учебных заведений — 1 541 рубль. Государственная социальная стипендия для этих же категорий студентов составила 930 и 2 312 рублей, соответственно.

Аспиранты и ассистенты-стажеры могут рассчитывать на выплаты от 2 875 до 6 900 рублей.