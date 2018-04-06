УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе стартовал проект «Школа картинга Юнармии». Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».

10 обучающихся познают устройство гоночных автомобилей и оттачивают навыки пилотирования. Профессионалы учат юнармейцев самостоятельно ремонтировать и обслуживать свои карты.

Перед выходом на трассу — обязательное построение. Об обстановке докладывает Денис Кузнецов. В качестве командира молодого человека выбрали не случайно. Летом прошлого года он помог полиции задержать вооруженного преступника. За отважный поступок из рук главы республики Денис получил почетную грамоту. А сразу после отправился на гоночную трассу.

«Вообще, это интересно же. Маленькая машинка, но все равно гоночный болид», — говорит воспитанник проекта «Школа картинга Юнармии» Денис Кузнецов.

Заезду предшествует обязательный курс от инспекторов ГИБДД. Ребят обучают безопасному поведению на дороге, выбору скоростного режима, уважительному отношению к другим участникам движения и напоминают, за что полагается административное наказание.

Этих ребят можно назвать счастливчиками. Они прошли своего рода кастинг. Среди юнармейцев организаторы искали наиболее подготовленных детей. Обращали внимание на характер, выдержку и, главное, желание учиться вождению.

Площадку для совершенствования навыков пилотирования проекту предоставил один из картинг-клубов и его руководитель — чемпион Башкортостана по дрифту Юрий Невский. На его счету участие в десятках республиканских и всероссийских соревнований.

Гоняют юнармейцы для себя, не на скорость, но на каждом занятии отмечается самый быстрый. Таких победителей раз в месяц планируют награждать. Весь курс обучения продлится год, сразу после начнется второй набор.