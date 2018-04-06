На уфимских дорогах начался ямочный ремонт: на каких улицах ведутся работы Фото: Олег Яровиков На уфимских дорогах начался ямочный ремонт: на каких улицах ведутся работы Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Дорожники Уфы приступили к ремонту и асфальтированию дорожного полотна. Работы ведутся во всех семи районах башкирской столицы.

Помимо плановой работы в городе реализуется проект «Интерактивная карта ямочного ремонта». На сегодняшний день туда поступило более 190 заявок, из них свыше 100 приняты к исполнению, по 30 заявкам работы уже выполнены, еще порядка 26 находятся в работе.

Ремонт асфальта ведется в Ленинском районе — на улице Алексеевское шоссе. Частично работы уже завершены на улице Ахметова и на северном обходе мкр. Затон; в Калининском — продолжаются на улице Т.Янаби, Седова, Б. Баландина, по автодороге Уфа-Шакша и начнутся по ул. Глинки; в Октябрьском — по улицам Сипайловская, Гагарина, Новоженова, Шафиева, Ш. Руставели.

В Кировском районе работы ведутся на улицах Пугачева, Ленина и на путепроводе по ул. Бакалинская, а также на подъеме с Монумента дружбы на ул. Октябрьской Революции; В Советском районе коммунальные службы трудятся на улицах Сагит Агиша, Вокзальная, Кировоградская, Баргузинская, Округ Галле, Революционная, проспекта Октября.

В северной части города в Орджоникидзевском районе ведется ремонт дорог по ул. Юбилейная, Кольцевая, Блюхера, Комарова, на Бирском тракте, в Калиниескома также улицы (Калининском районе).

В Деме — по ул. Мусоргского, Майкопская, Дагестанская и Центральная.

Ямочный ремонт проводится с использованием различных технологий. Одна из них — технология литой асфальтобетонной смеси, устойчивой к влаге и перепадам температур. Благодаря ей устраняют повреждения с глубиной до 50 мм. Застывает новый асфальт за 30-40 минут.

Еще одна технология — холодного асфальта.Она может применяться при достаточно низких температурах воздуха.

Основная причина появления ям на дорогах, по мнению специалистов, природный фактор. Горячий уплотненный асфальтобетон, из которого построено большинство автомобильных дорог, имеет пористую структуру. Во время дождей, прорыва водопровода или канализации поверхность дорожного полотна покрывается водой. Вода проникает в поры и остается там. А во время минусовых температур она увеличивается в объёме, в порах образуется лед. Он и разрушает структуру асфальта. Так появляются трещины и ямы.