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В Уфе в многофункциональном центре судебные приставы расскажут, как следует вести себя с коллекторами

ОБЩЕСТВО

В Уфе в многофункциональном центре судебные приставы расскажут, как следует вести себя с коллекторами Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в многофункциональном центре судебные приставы расскажут, как следует вести себя с коллекторами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в многофункциональном центре лайф-стайл центра «Башкирия» сотрудники управления федеральной службы судебных приставов РБ ответят на вопросы граждан о правилах поведения при взаимодействии с кредиторами и коллекторскими организациями. Если вам угрожают коллекторы, вы напуганы и не знаете, что делать, с 9 по 13 апреля в офисе МФЦ по адресу: ул. Менделеева, д 205 А, выходы их этих ситуаций разъяснят приставы.

В пресс-службе ведомства отметили, управление ФССП по РБ прикладывает много усилий для профилактики нарушений прав граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и формирования цивилизованного рынка коллекторских услуг. С этой целью сотрудники Службы регулярно проводят мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения.

Кроме консультаций, все желающие смогут оставить заявление о неправомерных действиях со стороны кредиторов и коллекторов. По всем обращениям будут приняты законные меры по защите нарушенных прав граждан.

Время приема: с 10 до 19 часов в период с 9 апреля по 12 апреля и с 10 до 17 часов 13 апреля.

Теги: судебные приставы
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