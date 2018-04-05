В Башкирии начался прием работ на соискание премий в области науки и техники Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии начался прием работ на соискание премий в области науки и техники Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане начался прием работ на соискание Государственных премий в области науки и техники за 2016, 2017 годы. Напомним, три премии в области естественных, технических и гуманитарных наук

по 150 000 рублей каждая присуждаются один раз в два года.

На соискание молодежных премий в области науки и техники могут быть выдвинуты научные работники, преподаватели вузов, аспиранты,

докторанты, а также специалисты народного хозяйства как индивидуально, так и в составе авторского коллектива (не более 5 человек). Возраст соискателей не должен превышать 35 лет.

Данной премии удостаиваются за работы, которые способствуют социально-экономическому и культурно-духовному развитию РБ, а также за разработку и внедрение в производство новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, прогрессивных материалов, машин и приборов.

Перечень необходимых документов, форма и требования к их оформлению представлены на сайте Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Прием материалов осуществляется до 1 июля по адресу: г.Уфа, ул. Ленина, 10, к. 24, отдел поддержки талантливой молодежи и

молодежных инициатив ММПС РБ.

Контактное лицо – Кадырова Алсу Айратовна, ведущий специалист-эксперт, тел.: (347) 218-03-08, e-mail: Kadyrova.AA@bashkortostan.ru .