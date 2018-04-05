Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

В Башкирии начался прием работ на соискание премий в области науки и техники

ОБЩЕСТВО

В Башкирии начался прием работ на соискание премий в области науки и техники Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начался прием работ на соискание премий в области науки и техники Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане начался прием работ на соискание Государственных премий в области науки и техники за 2016, 2017 годы. Напомним, три премии в области естественных, технических и гуманитарных наук

по 150 000 рублей каждая присуждаются один раз в два года.

На соискание молодежных премий в области науки и техники могут быть выдвинуты научные работники, преподаватели вузов, аспиранты,

докторанты, а также специалисты народного хозяйства как индивидуально, так и в составе авторского коллектива (не более 5 человек). Возраст соискателей не должен превышать 35 лет.

Данной премии удостаиваются за работы, которые способствуют социально-экономическому и культурно-духовному развитию РБ, а также за разработку и внедрение в производство новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, прогрессивных материалов, машин и приборов.

Перечень необходимых документов, форма и требования к их оформлению представлены на сайте Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Прием материалов осуществляется до 1 июля по адресу: г.Уфа, ул. Ленина, 10, к. 24, отдел поддержки талантливой молодежи и

молодежных инициатив ММПС РБ.

Контактное лицо – Кадырова Алсу Айратовна, ведущий специалист-эксперт, тел.: (347) 218-03-08, e-mail: Kadyrova.AA@bashkortostan.ru .

Теги: наука, Государственные республиканские молодежные премии в области науки и техники
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
ГИБДД предлагает ввести «алкозамки» для водителей - СМИ
Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, согласно которому власти рассчитывают достичь нулев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть