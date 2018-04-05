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6 апреля Пятница

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В Уфе студентам авиационного технического университета помогут с трудоустройством

ОБЩЕСТВО

В Уфе студентам авиационного технического университета помогут с трудоустройством Фото: Андрей Старостин

В Уфе студентам авиационного технического университета помогут с трудоустройством Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете в пятницу, 6 апреля пройдет День УМПО. Крупнейший производитель авиационных двигателей в России, ПАО «ОДК-УМПО» является базовым предприятием вуза и его главным стратегическим партнером.

Главная цель мероприятия — информирование студентов о перспективах карьерного старта на предприятии, являющемся флагманом отечественного машиностроения.

В программе — ярмарка вакансий для студентов; выступления представителей руководства вуза и предприятия; презентации и встречи студентов с ведущими специалистами завода; проведение опроса по изучению мотивов трудоустройства студентов профильных кафедр; проектно-аналитическая сессия; выставка-экспозиция УМПО.

Начало в 9 часов в кинозале 6-го корпуса.

Теги: образование, УГАТУ
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