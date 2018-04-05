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За корону «Мисс Эко Интернешнл-2018» поборется красавица из Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимка Регина Мухамадиева представит республику на международном конкурсе красоты «Мисс Эко Интернешнл-2018», который состоится в Египте. Он проводится при поддержке ООН и Министерства туризма этой страны. Конкурс направлен на то, чтобы обратить внимание всего мирового сообщества на проблемы загрязнения окружающей среды.

В нем примут участие девушки со всего мира. За корону «Мисс Эко Интернешнл-2018» поборется обладательница Гран-при республиканского конкурса красоты «Мисс Башкортостан-2017» и первая вице-мисс международного конкурса красоты «Мисс Азия-2017» в Индии Регина Мухамадиева.

Конкурс стартует 10 апреля и завершится грандиозным гранд-финалом в Большом театре оперы в городе Каир 27 апреля. В период проведения состязания участницы посетят города: Александрия, Луксор, Марса-Эль-Алам и Каир. Запланирована экскурсия на легендарные пирамиды.

Одним из главных конкурсных этапов станет дефиле в национальных костюмах, вечерних нарядах, купальниках. Также будет выход в экокостюме. Красавиц ожидает и конкурс талантов. Также будет множество фотосессий, экскурсий и благотворительных акций.

Подготовка Регины к конкурсу проходит при поддержке Министерства экологии РБ.

Директор модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова, выпускницей которого является Регина, говорит, что она — постоянная участница различных экологических акций, проводимых в Уфе, а также принимает участие в субботниках, проводит эко-уроки в школах, участвовала в экологической выставке и в забеге в поддержку «Часа Земли».

У Регины большой модельный опыт. Она является лицом многих брендов башкирской столицы, украшала обложки журналов, принимала участие в телевизионных передачах и показах мод. Регина — целеустремленная личность, думающая о своем будущем, поэтому наряду с модельной карьерой, она обучается на факультета романо-германской филологии Башкирского государственного университета. Владеет английским и немецким языками.

Теги: конкурсы конкурсы
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