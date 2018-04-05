Отец, забравший в Уфе у матери пятилетнюю дочь, не лишен родительских прав Фото: СКР по РБ Отец, забравший в Уфе у матери пятилетнюю дочь, не лишен родительских прав Фото: СКР по РБ

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе следователи продолжают поиски малолетней девочки. Как сообщалось ранее, в республиканский Следственный комитет обратилась жительница Уфы с заявлением о похищении отцом ее пятилетней дочери. Возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

В соцсетях это происшествие вызвало у подписчиков бурное обсуждение. Кто-то встал на сторону матери, сочувствуя её горю, кто-то удивлялся, как отец мог похитить собственную дочь.

Собственный источник рассказал агентству «Башинформ», что мужчина не лишен родительских прав. Дело в том, что есть решение суда об определении места жительства девочки, по которому она должна проживать вместе с матерью, а не с отцом. Вопреки решению суда бывший супруг уфимки с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома по улице Софьи Перовской в Кировском районе. Мужчины скрылись вместе с малышкой в неизвестном направлении. Тем самым было нарушено решение суда.

«Поэтому уголовное дело возбуждено не по статье «похищение человека», а по статье «самоуправство». Если по решению суда место жительства ребенка закреплено, а кто-то из родителей, не обжаловав это решение в установленном порядке, пытается совершить действия, противоречащие закону, подпадает под статью «самоуправство», — пояснил юрист. — За данное преступление, попадающее под категорию средней тяжести, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, при условии, что стороны не примирятся либо человек, нарушивший закон, не раскается».

Известно, что супруги расстались несколько лет назад. Именно после развода между ними началась своего рода борьба на девочку. Со слов источника, бывшие муж и жена давно друг на друга пишут заявления. Ранее отец на длительное время уже отрывал дочку от матери, но тогда стражам порядка удалось отыскать ребенка и вернуть женщине.

Приметы девочки: на вид пять-шесть лет, рост около 110 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы. Девочка постоянно покашливает (нервное). Ребенок был одет в серое спортивное трико с белыми широкими лампасами по бокам, голубые носочки и сиреневую кофту с длинными рукавами с изображением городского пейзажа спереди. Одежда по виду маловата.

Всем, кто располагает какими-либо данными о случившемся: о лицах, причастных к совершению преступления, местонахождении ребенка, используемой похитителями машине, следует сообщить информацию по телефонам: (347) 272-11-56, (347) 251-75-07 (дежурный следователь) или по номеру «02».