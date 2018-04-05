В Уфе открылась социальная гостиница «Подросток» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ В Уфе открылась социальная гостиница «Подросток» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 5 апреля, в Уфе, на базе Республиканского социально-реабилитационного центра по адресу: ул. Победы, 26а, состоялось открытие социальной гостиницы «Подросток».

Цель деятельности гостиницы — социальная реабилитация подростков, оказавшихся в кризисной ситуации. Центр начал оказывать социальные услуги подросткам в возрасте от 11 до 18 лет уже в начале года. В настоящее время здесь проходят социальную реабилитацию 16 подростков. Они получают медицинское обслуживание, социально-педагогическую и социально-психологическую реабилитацию и коррекцию, продолжают обучение в образовательных учреждениях, занимаются спортом и активным отдыхом, — всё это необходимо для возвращения в полноценную жизнь вместе со своей семьей.

На открытии подростки из социальной гостиницы продемонстрировали свои умения и таланты в специальной развлекательно-творческой программе, а также в клубах по интересам — студия IT-технологий, студия красоты, музыкальная студия «Релакс», фотостудия, кулинарная студия. Семьи с детьми приняли участие в психологическом тренинге детско-родительского клуба «Семейный очаг» на тему «Студия свободной игры».