В Уфе из ТРК «Галерея ART» эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ







В Уфе из ТРК «Галерея ART» эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 5 апреля прошли масштабные пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Галерея ART». Огнеборцы эвакуировали из здания «горящего» ТЦ около 200 человек и спасли пятерых «пострадавших». В учениях были задействованы 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Условный пожар ликвидировали через 29 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Целью мероприятия является оценка готовности сил и средств Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, а также аварийных служб города к ликвидации последствий пожаров и ЧС на объектах с массовым пребыванием людей.

В учениях были задействованы силы и средства регионального МЧС, 22 отряда ФПС по РБ, Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда, Управления пожарной охраны Уфы, Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, центра медицины катастроф и органов внутренних дел региона.

Как сообщалось ранее, накануне пожарно-тактические учения прошли в торговых комплексах «Аркада», «Северный», «Парус», «Башкирия», «Иремель», кинокомплексе «Искра».