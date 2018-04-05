Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

В Уфе из ТРК «Галерея ART» эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников

ОБЩЕСТВО

В Уфе из ТРК «Галерея ART» эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Уфе из ТРК «Галерея ART» эвакуировали около 200 посетителей и сотрудников

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 5 апреля прошли масштабные пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Галерея ART». Огнеборцы эвакуировали из здания «горящего» ТЦ около 200 человек и спасли пятерых «пострадавших». В учениях были задействованы 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Условный пожар ликвидировали через 29 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Целью мероприятия является оценка готовности сил и средств Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, а также аварийных служб города к ликвидации последствий пожаров и ЧС на объектах с массовым пребыванием людей.

В учениях были задействованы силы и средства регионального МЧС, 22 отряда ФПС по РБ, Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда, Управления пожарной охраны Уфы, Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, центра медицины катастроф и органов внутренних дел региона.

Как сообщалось ранее, накануне пожарно-тактические учения прошли в торговых комплексах «Аркада», «Северный», «Парус», «Башкирия», «Иремель», кинокомплексе «Искра».

Теги: эвакуация, проверки, МЧС
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
ГИБДД предлагает ввести «алкозамки» для водителей - СМИ
Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, согласно которому власти рассчитывают достичь нулев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть