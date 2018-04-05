«Народный контроль» выявил на прилавках магазинов в Янауле гнилые овощи Фото: пресс-служба Единой России «Народный контроль» выявил на прилавках магазинов в Янауле гнилые овощи Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Янауле в рамках партийного проекта единороссов «Народный контроль» прошел рейд, в ходе которого активисты проверили прилавки сетевых магазинов, аптеку и поликлинику. Как рассказала координатор партпроекта в Башкортостане Гульнур Кульсарина, целью визита была проверка качества предоставляемых услуг и товаров.

При проверке сетевых магазинов были выявлены гнилые овощи и фрукты на прилавках, просроченные товары, неправильное хранение продуктов питания. Все замечания исправлялись на месте. Контролеры также обращали внимание на то, есть ли на прилавках супермаркетов республиканская продукция, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Как отметила региональный координатор проекта, основная цель проверок заключается в устранении нарушений на месте, а также в том, чтобы добиться оказания качественных услуг населению на законных основаниях. Через месяц активисты «Народного контроля» еще раз пройдут по торговым точкам Янаула и проверят, не появились ли нарушения повторно.

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.

В рамках реализации партпроекта проводится регулярный мониторинг, в частности, цен на лекарства в регионах, деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, рынка семян. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.