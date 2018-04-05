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Роспотребнадзор проверил шоколад, который горит

ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор проверил шоколад, который горит Фото: Depositphotos.com

Роспотребнадзор проверил шоколад, который горит Фото: Depositphotos.com

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Роспотребнадзора проверяют сообщения о качестве и безопасности шоколада. Ведомство отреагировало на «сообщения, что в ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности».

В регионах, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в них. Роспотребнадзор отмечает, что «горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта».

Ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для принятия мер.

Теги: Роспотребнадзор, шоколад
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