Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей Фото: Карина Камаева Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года получил всего лишь пять тысяч рублей зарплаты, больше никаких выплат не было. Об этом рассказала руководитель инспекции Татьяна Астрелина на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Еще один вопиющий пример нарушения трудовых прав граждан выявлен в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Рассвет» Татышлинского района. Сотрудник организации не мог в течение года получить 200 рублей.

«Эту проблему в сфере сельскохозяйственных организаций мы особо остро увидели в этом году, выезжая на внеплановые проверки по многочисленным обращениям граждан. Мало того, что там есть долги по заработной плате, людям в принципе не платят. В этих СПК махровым цветом цветет неформальная занятость, так, например, по татышлинскому предприятию мы обязали оформить трудовые отношения более чем со 100 гражданами. В организациях абсолютно отсутствует кадровый учет, бухучет, в лучшем случае это какие-то амбарные книги. Но самое печальное, что во всех проверенных организациях есть профсоюзы. Более того, есть коллективные договоры, которые согласованы с профсоюзной организацией и в которых содержатся положения, противоречащие требованиям трудового законодательства, — отметила Татьяна Астрелина. — Я предлагаю профсоюзам усилить контроль на предприятиях и совместно с работодателями, отраслевым министерством и профсоюзами начать наводить порядок во всех сельскохозяйственных организациях республики».

На заседании РТК Минсельхозу РБ и Союзу сельхозтоваропроизводителей было поручено организовать рабочую группу и представить план мероприятий по исправлению ситуации.

В прошлом году Гострудинспекцией РБ проведено две тысячи проверок, большая часть — это внеплановые по обращениям работников, выявлено свыше 9,5 тысячи нарушений. В их числе невыплата заработной платы, нарушения в части охраны труда и легализации трудовых отношений.