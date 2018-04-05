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Правительство России поддержало предложенные парламентом Башкирии законодательные инициативы

ПОЛИТИКА

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России поддержало внесенный Госсобранием Башкортостана в Государственную Думу проект изменений в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Парламентарии предлагают изменить одну из организационно-правовых форм межмуниципальных хозяйственных обществ с закрытого акционерного общества на непубличное акционерное общество, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

«В соответствии с действующим законодательством такие общества могут учреждаться в форме ЗАО или ООО представительными органами муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев. — Однако в 2014 году были упразднены такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое. Установлена новая классификация акционерных обществ в виде публичных и непубличных. В итоге в настоящее время создание межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества невозможно, тогда как в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данная норма осталась. Это существенно ограничивает возможности межмуниципального сотрудничества и препятствует реализации прав органов местного самоуправления на совместное решение вопросов местного значения. Мы предлагаем скорректировать федеральное законодательство, заменив ЗАО на непубличные акционерные общества. Это упростит взаимодействие муниципалитетов во всех регионах страны».

Помимо Правительства России, законодательная инициатива парламента Башкортостана была поддержана Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Совет Госдумы назначил рассмотрение данного законопроекта в первом чтении на 12 апреля.

Теги: Госсобрание РБ, законодательные инициативы
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