УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Проект Института стратегических исследований РБ по информационному сопровождению республиканской Программы поддержки местных инициатив вошел в шорт-лист международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года 2017» в номинации «PR с нуля».

Войдя в число финалистов конкурса, ученые республики конкурируют за первое место с Корпорацией развития Архангельской области (просветительский проект «Стань социальным предпринимателем») и Международным аэропортом Симферополя (проект по улучшению имиджа компании во внешней среде и повышению лояльности основных аудиторий).

По мнению ученых, самый главный результат пиар-проекта — обсуждение и решение большего числа местных проблем, большее вовлечение жителей в процессы инициативного бюджетирования. В 2017 году число вопросов, актуальных для села или городского двора, улицы и решенных с помощью механизмов Программы поддержки местных инициатив РБ, увеличилось на 500 и составило две тысячи. А в состав инициативных групп вошли шесть тысяч жителей республики, что в полтора раза больше предыдущего года.

Эти задачи были обозначены приоритетным заказчиком проекта — правительством республики. Кроме увеличения числа участников и количества решенных вопросов, требовалось разработать и внедрить открытую систему отбора победителей конкурса и увеличить доверие к системе, поскольку развитие механизмов инициативного бюджетирования предусмотрено и Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года.

Ученые подошли к решению комплекса задач шире. Инициативное бюджетирование они рассмотрели как частный случай самоорганизации населения, решения общих проблем «всем миром». Тем более что в культуре республики живы такие традиции взаимоподдержки, как «өмә», «кәңәш».

Второй немаловажный аспект эффективного внедрения инициативного бюджетирования — доверие к муниципальной власти, которое может строиться только на основе диалога равных. Поэтому проект называется «Участие граждан в решении местных проблем и эффективный диалог с властью», сообщил пресс-секретарь ИСИ РБ Газиз Юсупов.