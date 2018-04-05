Рафаил Зинуров рассказал о работе «Землячества Башкортостана» Фото: ИА «Башинформ» Рафаил Зинуров рассказал о работе «Землячества Башкортостана» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкортостана выступил с докладом на заседании Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы. Рафаил Зинуров был приглашен на заседание Совета как председатель Региональной общественной организации «Землячество Башкортостана». В своем выступлении заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам поделился опытом работы общественной организации в крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге.

Парламентарий особо отметил деятельность землячества в работе с молодежью. Для этой цели в 2010 году была создана «Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге». За годы своей работы Ассоциация превратилась в настоящий центр национально-культурного развития башкирского общества, способствующий образовательному и культурному развитию провинциальной молодежи в условиях больших мегаполисов.

При информационно-организационной поддержке Ассоциации в столичные вузы поступили более 2000 человек из Республики Башкортостан. Большая часть поступивших — молодые люди из сельской местности.

Ежегодно активисты Ассоциации проводят профориентационную работу среди старшеклассников общеобразовательных учреждений. Так, по инициативе и приглашению Ассоциации в муниципальные образования республики приезжают представители столичных университетов, чтобы ознакомить учащихся с образовательными программами вузов.

Сейчас опыт Ассоциации активно изучается в других регионах России, подчеркнул Рафаил Зинуров, что подтверждает актуальность и востребованность тех направлений деятельности, которые реализуются Региональной общественной организацией «Землячество Башкортостана».