Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↓

EUR 70.59 ↑

6 апреля Пятница

Уфа   °

Рафаил Зинуров рассказал о работе «Землячества Башкортостана»

ПОЛИТИКА

Рафаил Зинуров рассказал о работе «Землячества Башкортостана» Фото: ИА «Башинформ»

Рафаил Зинуров рассказал о работе «Землячества Башкортостана» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкортостана выступил с докладом на заседании Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы. Рафаил Зинуров был приглашен на заседание Совета как председатель Региональной общественной организации «Землячество Башкортостана». В своем выступлении заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам поделился опытом работы общественной организации в крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге.

Парламентарий особо отметил деятельность землячества в работе с молодежью. Для этой цели в 2010 году была создана «Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге». За годы своей работы Ассоциация превратилась в настоящий центр национально-культурного развития башкирского общества, способствующий образовательному и культурному развитию провинциальной молодежи в условиях больших мегаполисов.

При информационно-организационной поддержке Ассоциации в столичные вузы поступили более 2000 человек из Республики Башкортостан. Большая часть поступивших — молодые люди из сельской местности.

Ежегодно активисты Ассоциации проводят профориентационную работу среди старшеклассников общеобразовательных учреждений. Так, по инициативе и приглашению Ассоциации в муниципальные образования республики приезжают представители столичных университетов, чтобы ознакомить учащихся с образовательными программами вузов.

Сейчас опыт Ассоциации активно изучается в других регионах России, подчеркнул Рафаил Зинуров, что подтверждает актуальность и востребованность тех направлений деятельности, которые реализуются Региональной общественной организацией «Землячество Башкортостана».

Теги: Совет Федерации, землячество
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник одного из предприятий Башкирии за год заработал пять тысяч рублей
Выездная проверка Гострудинспекции Башкортостана показала, что один из сотрудников СПК имени Мичурина в Туймазинском районе в течение прошлого года полу
Православные встречают Чистый четверг перед Пасхой
Православные христиане сегодня отмечают Великий (Чистый) четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг
В Башкирии женщина проехала на эскалаторе вниз головой - видео
В одном из торговых центров Стерлитамака камера наблюдения зафиксировала несчастный случай, произошедший с посетительницей. Видео оказалось в распоряжен
ГИБДД предлагает ввести «алкозамки» для водителей - СМИ
Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, согласно которому власти рассчитывают достичь нулев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть