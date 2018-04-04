УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан готовится к проведению третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В Нижнем Новгороде под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексея Сухова состоялось совещание российской части Совместной рабочей группы регионов округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Представители регионов доложили о степени готовности к подписанию на заседании Совета рамочных соглашений и иных документов двустороннего взаимодействия, а также рассказали о ходе реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в формате «Волга-Янцзы».

В Башкортостане сотрудничество с регионами верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики ведется достаточно активно и, несомненно, является одним из приоритетных направлений, сообщил на совещании заместитель премьер-министра Правительства региона — министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Он предложил включить проект по производству тракторов китайской фирмы «Йото», который успешно реализуется в городе Благовещенске Республики Башкортостан, в перечень приоритетных. Проект предусматривает инвестиции в размере 6 млрд рублей и создание более 500 новых рабочих мест. Первые машины предполагается выпустить этой весной.

Еще один проект, заслуживающий особого внимания — строительство завода по производству цемента в Сибае производственной мощностью 1,5 миллиона клинкера в год. К настоящему времени зарегистрированным российским юридическим лицом ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» получена лицензия на предоставление права пользования недрами, подписан договор аренды.

Кроме того, с китайскими коллегами Башкортостан ведет планомерную работу по образовательному направлению. Продолжается обмен студентами, аспирантами и докторантами.

Также прозвучало предложение включить сотрудничество между Министерством культуры Башкортостана и Департаментом культуры провинции Цзянси в Дорожную карту мероприятий в гуманитарной сфере.

На сегодняшний день на уровне региональных правительств регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР подписано 38 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Из них 11 — в 2017 году.

Инвестиционное сотрудничество состоит из 19 приоритетных проектов по семи направлениям: сельское хозяйство и производство продуктов питания, производство строительных материалов, строительство коммерческой и жилой недвижимости, автомобильная промышленность, промышленное производство, информационные технологии, логистика.