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6 апреля Пятница

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Председатель Общественной палаты Башкирии станет гостем дискуссионного клуба «Parlamentarium»

ПОЛИТИКА

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина станет гостем дискуссионного клуба «Рarlamentarium» 6 апреля. Основной темой обсуждения станет участие региональной Общественной палаты в мониторинге избирательного процесса в рамках выборов Президента РФ в 2018 году, работа палаты как института гражданского общества, участие ее в решении актуальных для республики проблем.

В Башкортостане за ходом президентских выборов следили 10 тысяч общественных наблюдателей. Корпус общественных наблюдателей, сформированный Общественной палатой республики, контролировал соблюдение прав граждан на избирательных участках региона. Также в день выборов работал Общественный пресс-центр «Выборы-2018» — проект, организованный Общественной палатой, общественной организацией «Гражданский контроль» и Союзом журналистов республики.

Традиционные организаторы мероприятия — Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ совместно с Башкирским отделением Российской ассоциации политической науки. Модератором дискуссии выступит профессор кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ Сергей Лаврентьев.

Начало в 12 часов по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, каб. 315.

Справка. Панчихина Ольга Юрьевна — председатель Собрания учредителей, директор Фонда социального культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города», председатель Общественной палаты Башкортостана, член Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате РФ, член Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, с 2013 по 2017 год возглавляла Общественный Совет при Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения. С 2015 года является председателем Общественной палаты РБ.

Теги: Общественная палата РБ, Parlamentarium
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