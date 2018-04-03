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В Кармаскалинском районе назначены дополнительные выборы

ПОЛИТИКА

В Кармаскалинском районе назначены дополнительные выборы Фото: Андрей Старостин

В Кармаскалинском районе назначены дополнительные выборы Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Кармаскалинском районе назначены дополнительные выборы на 17 июня 2018 года. Решение принято на заседании территориальной избирательной комиссии района. В этот день состоятся дополнительные выборы депутатов Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет по одномандатному избирательному округу №1, Совета сельского поселения Сахаевский сельсовет по одномандатному избирательному округу №1, Совета сельского поселения Старобабичевский сельсовет по одномандатному избирательному округу №7.

Организаторы выборов утвердили календарный план основных мероприятий, установили количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, возложили полномочия окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию. Также была создана рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами на выдвижение и регистрацию при проведении дополнительных выборов. Было распределено дежурство между членами комиссии на период приема документов от кандидатов в депутаты и утвержден его график. Кроме того, члены комиссии утвердили текст сообщения о приеме документов кандидатов.

Теги: муниципальные выборы
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