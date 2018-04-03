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Владимиру Путину вручено удостоверение Президента России

ПОЛИТИКА

Владимиру Путину вручено удостоверение Президента России Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину вручено удостоверение Президента России Фото: kremlin.ru

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила Президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий. Глава ЦИК России поздравила действующего главу государства с убедительной чистой победой.

Владимир Путин дал оценку прошедшим президентским выборам. По его мнению, они были самыми чистыми и прозрачными за всю историю России.

«Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны, — сказал он. — В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации».

Глава государства поблагодарил ЦИК за высокий уровень организации работы.

«Хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны, — сказал Владимир Путин. — По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне».

Теги: выборы Президента РФ
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