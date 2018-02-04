В Башкирии жители Октябрьского вышли гулять без интернета на свежем воздухе Фото: администрация г. Октябрьский





















В Башкирии жители Октябрьского вышли гулять без интернета на свежем воздухе Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 4 фев 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Слоган «Октябрьский, выходи гулять!» появился совсем недавно, но быстро и уверенно завоевал популярность у горожан. Хештег #выходигулять! разлетелся по соцсетям, снова и снова приглашая горожан на прогулку. В субботу, 3 февраля, жители Октябрьского в очередной раз доказали, что в городе живут люди активные, позитивные и легкие на подъем — в этот день парк был заполнен людьми. Горожане пришли семьями, с бабушками-дедушками, с детьми разных возрастов. Организаторы мероприятия — администрация городского округа, отдел культуры, комитет по спорту и молодежной политике, централизованная библиотечная система и редакции городских газет «Октябрьский нефтяник» и «Туган Як» — позаботились о том, чтобы всем нашлось развлечение по душе.

Пока со сцены звучали приветственные речи, на аллее парка развернулась книжная выставка от центральной библиотечной системы под девизом: «Брось мышку, возьми книжку!». Рядом с книжной выставкой расположились стенды редакций городских газет «Октябрьский нефтяник» и «Туган Як», каждый желающий мог прямо на празднике оформить подписку на любимые городские газеты. Малышей собрали в хоровод и устроили импровизированную зарядку на свежем воздухе. А со сцены всех собравшихся приветствовали заместитель главы администрации городского округа Октябрь Латыпов, директор централизованной библиотечной системы Наталья Скворцова, главный редактор газеты «Октябрьский нефтяник» Анна Москалец, главный редактор газеты «Туган Як» Юлия Давлетбаева, председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации городского округа, мастер спорта России Ильдар Рамазанов. Выступающие говорили о пользе спорта и физкультуры для здоровья, чтения старой доброй классической литературы для прокачки интеллекта, о важности быть в курсе городских событий с помощью газет.

Речи сменились выступлениями творческих коллективов города, со сцены зазвучали веселые песни, проникновенные стихи. А рядом на площадках развернулись состязания: детвора покоряла снежные вершины, играя в «Царя горы»; в очередь на метание валенка выстроились и стар, и млад; школьники с азартом перетягивали канат, а те, кто уже устал, или замерз – согревались горячим чаем со сладкими булочками. Здесь же, на центральном городском катке, проходили массовые соревнования учащихся по конькобежному спорту «Лёд нашей надежды». Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2018» проводятся в 32 субъектах Российской Федерации. Октябрьский присоединился к массовому спортивному мероприятию.

Самые активные участники праздника и спортивные семьи, победившие в эстафете, в награду получили годовую подписку на газеты «Октябрьский нефтяник» и «Туган Як», сообщили в городской администрации.