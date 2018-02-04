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В Башкирии на обеспечение инвалидов средставами реабилитации потрачено около 1 миллиарда рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на обеспечение инвалидов средставами реабилитации потрачено около 1 миллиарда рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на обеспечение инвалидов средставами реабилитации потрачено около 1 миллиарда рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В прошлом году в Башкирии на обеспечение инвалидов средставами реабилитации потрачено около 950 миллионов рублей, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Башкортостан.

Так, за прошлый год отделением было закуплено более 9 млн штук технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями республики. Это протезно-ортопедические изделия, кресло-коляски, слуховые аппараты. Наибольшую часть из выданных инвалидам средств реабилитации составляют специальные средства по уходу при нарушениях функции выделения.

Потребность инвалидов в средствах реабилитации обеспечена на 97%, уточняет ведомство.

Теги: инвалиды, средства реабилитации, ФСС по РБ
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