Обеспеченность льготников Башкортостана путевками на санаторно-курортное лечение составила 25% - ФСС по РБ Фото: ИА «Башинформ» Обеспеченность льготников Башкортостана путевками на санаторно-курортное лечение составила 25% - ФСС по РБ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За 2017 год региональным отделением Фонда по Башкортостану гражданам льготной категории было выделено всего 4260 путевок на санаторно-курортное лечение. По результатам конкурсных процедур из общего количества путевок наибольшая часть – 66% — была приобретена в здравницы республики, 34% — на курорты Кавказских минеральных вод, Краснодарского края, а также в специализированные санаторно-курортные учреждения для инвалидов по зрению, слуху и инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного (головного) мозга.

Детям-инвалидам и их сопровождающим было выделено 679 путевок, 65 путевок получили ветераны, участники Великой Отечественной войны.

В фонде сообщили, что в связи с ограниченностью средств путевки выдаются один раз в 2,5-3 года в строгом соответствии с очередностью. В прошлом году обеспечение производилось по заявлениям граждан, поданным до 26 октября 2015 года.

По состоянию на начало 2017 года на учете для получения путевки на санаторно-курортное лечение состояло 15 462 льготника. В целом обеспеченность путевками в республике составляет 25% от общей потребности.

Средств на обеспечение всех нуждающихся не хватает, льготное санаторно-курортное лечение по-прежнему остается одной из «проблемных» тем для многих федеральных льготников из-за длительности ожидания. Льготники, которые получили путевки и поправили свое здоровье, оставляют положительные отзывы, дают хорошую оценку оказанной услуге. Также многие направляют просьбы о предоставлении путевок в санатории республики. Однако некоторые республиканские санатории либо совсем не принимают участия в реализации данной федеральной программы, либо представляют недостаточное количество путевок, необходимое для удовлетворения потребностей льготников нашей республики, отметили в ведомстве и напомнили, что санаторно-курортными путевками обеспечиваются граждане, имеющие право на получение набора социальных услуг, согласно дате подачи заявления, профилю заболевания на основании справки формы 070/у.