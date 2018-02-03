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В Уфимском планетарии рассказали, когда произойдет самое продолжительное полное лунное затмение века

ОБЩЕСТВО

В Уфимском планетарии рассказали, когда произойдет самое продолжительное полное лунное затмение века

Фото: Уфимский городской планетарий

В Уфимском планетарии рассказали, когда произойдет самое продолжительное полное лунное затмение века

Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфимском планетарии рассказала, когда произойдет самое продолжительное полное лунное затмение этого столетия. Редкое астрономическое явление следует ожидать уже в этом году и время для его наблюдения будет более благоприятным – теплая июльская ночь. Оно начнется около полуночи 27 июля и закончится в половине четвертого 28 июля. Это затмение будет самым продолжительным полным лунным затмением века – Луна будет пересекать земную тень в течение 1 часа и 43 минут, уточнили специалисты планетария.

31 января уфимцам удалось понаблюдать полное лунное затмение — первое из пяти затмений этого года. Открытая площадка для наблюдений была организована планетарием на парковке ТРЦ «Планета». Несмотря на холод, многие захотели посмотреть на лунное затмение, даже образовались очереди у телескопов. В их окуляры Луна выглядела более светлого красноватого цвета, и вырисовывались темные контуры лунных морей. Всего к этому удивительному астрономическому явлению приобщились более тысячи человек.

Теги: уфимский планетарий, лунное затмение
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