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4 февраля Воскресенье

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В Башкирии высоко ценят труд добровольца – волонтеры

ОБЩЕСТВО

В Башкирии высоко ценят труд добровольца – волонтеры

Фото: Альфия Аглиуллина

В Башкирии высоко ценят труд добровольца – волонтеры

Фото: Альфия Аглиуллина

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Волонтеры Башкортостана с большим энтузиазмом восприняли помощь республики в организации праздничного мероприятия в честь старта Года добровольца. Инициативу активистов движения поддержали видные общественные и политически деятели, популярные артисты и простые жители башкирской столицы. Всего участниками добровольческой акции на площади перед уфимским Дворцом спорта 3 февраля стали около 10 тысяч человек.

«Сегодняшнее мероприятие, приуроченное к старту Года добровольца, мы воспринимаем как благодарность всем волонтерам за их безвозмездный труд. В Башкирии высоко ценят труд добровольца», — отметила участница мероприятия, волонтер Альфина Мамбетова.

По ее мнению, такие масштабные акции позволяют привлечь внимание жителей республики к волонтерскому движению.

«Многие не знают, чем мы занимаемся, как стать волонтером, куда обратиться. А ведь есть волонтерские книжки, благодаря которым, в том числе, можно поступить в вуз, они дают дополнительные баллы», — поделилась активистка некоторыми преимуществами добровольчества .

Сама Альфина является руководителем волонтерского движения объединения молодежных и подростковых клубов «Лидер» Калининского района Уфы. Ее проект, направленный на оказание помощи малозащищенным слоям населения, стал лауреатом всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». Идея по поддержке наркозависимой молодежи, лечащейся в реабилитационных центрах с помощью арттерапии, уже реализуется. Помог 100-тысячный грант, выигранный на форуме «Таврида» в Крыму. Все эти средства пошли на приобретение расходных материалов и краски.

«На конкурсе «Доброволец России» в Москве башкирская делегация добровольцев оказалась самой многочисленной. Если помните, финалисты определялись народным голосованием и в нем принимала участие почти вся республика. По итогам голосования Башкирия вышла на второе место, уступив лишь Москве», — поделилась девушка впечатлениями о декабрьской поездке.

Теги: Год добровольца, концерт
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