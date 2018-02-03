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Рустэм Хамитов посетил аварийную школу в Туймазах

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов посетил аварийную школу в Туймазах

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов посетил аварийную школу в Туймазах

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Туймазы Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил среднюю школу № 5 и обсудил вопрос реконструкции учебного заведения. Здание, построенное в 1952 году, в настоящее время находится фактически в аварийном состоянии.

С января 2018 года занятия учащихся 5-11 классов организованы в одном из арендуемых корпусов Туймазинского индустриального колледжа. Начальные классы пока занимаются в здании школы. В учебном процессе задействованы шесть кабинетов на первом этаже и спортзал. Стоимость реконструкции, по предварительным оценкам, составит порядка 200 млн рублей.

Глава республики поручил администрации района подготовить информацию о потребности в реконструкции и строительстве школ с учётом прогнозируемой демографической ситуации.

– Есть и проблемы в Туймазах. О них мы говорили с главой. Прежде всего, это строительство новой и реконструкция старой школы, – сказал Рустэм Хамитов по итогам поездки. – Школа действительно неважная. Мы, наверняка, найдём ресурсы для того, чтобы эту проблему тоже решить.

Теги: глава рб, строительство, школы
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