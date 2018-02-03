Анализы показали стопроцентное отсутствие ящура в Туймазинском районе – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Анализы показали стопроцентное отсутствие ящура в Туймазинском районе – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

Проведённые анализы показали стопроцентное отсутствие ящура в Туймазинском районе. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов во время рабочей поездки в муниципалитет.

– Пришла новая партия результатов анализов на ящур. Выборочно, примерно у каждой пятой коровы взяли анализы, которые на сегодняшний день показали стопроцентное отсутствие ящура. Для нас это, конечно, хорошая новость и, надеюсь, хороший результат на будущее, – сообщил руководитель республики.

Рустэм Хамитов отметил, что ответственность за прошлогоднюю вспышку ящура на территории региона лежит как на тех, кто бесконтрольно завозит сюда скот, так и на тех, кто должен обеспечивать необходимый ветеринарный контроль. В связи с этим недавно произошла смена руководства Управления ветеринарии республики.

– Конечно же, и население должно быть ответственным в этой части. В целом жители Туймазинского района нас поддержали. Было нелегко расставаться со своими родными коровами, но пришлось это сделать, – сказал Глава Башкортостана. – Следствие будет продолжаться. Мы будем настаивать на том, чтобы нашли виновных, и они получили соответствующее наказание. Потому что республика понесла достаточно большие расходы – около 40 млн рублей. Это немало. И производители мяса в окрýге тоже пострадали, были убытки. Так что эта история научила многому и властные структуры, и население. Надеюсь, что этот урок даром не пройдёт, и мы с таким больше не столкнёмся.