Екатерина Савельева, волонтер «серебряного» возраста: «Сегодня мы собрались, чтобы передать молодежи эстафету добрых дел» Фото: Альфия Аглиуллина



Екатерина Савельева, волонтер «серебряного» возраста: «Сегодня мы собрались, чтобы передать молодежи эстафету добрых дел» Фото: Альфия Аглиуллина

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Доцент Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы Екатерина Савельева — одна из самых активных участников волонтерского движения в Башкортостане. В прошлом году она стала одной из четырёх финалистов всероссийского конкурса «Доброволец России-2017».

«Мне 50 лет и вот уже более восьми лет я являюсь руководителем студенческого волонтёрского отряда «Палитра» БГПУ им. М. Акмуллы, а также являюсь волонтёром «серебряного» возраста.Мы сотрудничаем с городским социальным приютом и Уфимским домом-интернатом для пожилых и инвалидов. Объединяющей силой нашего отряда стал проект «Настольные игры о Родине». С этим проектом я стала финалистом всероссийского конкурса «Доброволец России-2017», а также получила Грант Президента РФ на его реализацию. Проект разработан в виде серии развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана», которая знакомит с историей, культурой России и Башкортостана. Лото входит в разряд игр, направленных на развитие памяти, внимания, восприятия, также развивается патриотизм, интерес к историческому прошлому нашей родины. Волонтёры занимаются обучением этой игре воспитанников приютов, детских домов, жителей интернатов для престарелых, а также лиц с нарушением зрения. География проекта – вся Республика Башкортостан. Результатом проекта является распространение и обучение этим играм 4000 человек, из них 2000 — лица с нарушением зрения», — рассказала она о своей активной деятельности в рядах волонтеров Башкортостана.

Екатерина Савельева отметила, что сегодняшнее праздничное мероприятие, в честь открытия Года добровольца в республике, это тоже инициатива серебряных добровольцев, волонтёров-финалистов конкурса «Доброволец России-2017», лидеров добровольческих движений Башкортостана.

«Наша цель громко заявить о своих проектах, привлечь к ним внимание молодежи. Мы ждем от молодежи новых идей и проектов, направленных на созидание и процветание нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы передать молодежи эстафету добрых дел», — добавила волонтер.