«Мы ждем от Года волонтера новых ярких имен и проектов» — Ильдар Бикбаев Фото: пресс-служба ОНФ «Мы ждем от Года волонтера новых ярких имен и проектов» — Ильдар Бикбаев Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Очень важное событие то, что 2018 год объявлен Годом волонтера. Об этом рассказал участник праздника, приуроченного к старту Года добровольца в Башкортостане, депутат Госдумы, член регионального штаба ОНФ в республике Ильдар Бикбаев.

«Я и мои коллеги общественники долго ждали, когда на федеральном и региональном уровне обратят внимание на ту безвозмездную работу, которую выполняют добровольцы. А среди них много не только молодежи, но и представителей старшего поколения, как например, слушателей Народного университета третьего возраста. Все они занимаются благородной миссией, направленной на развитие нашего гражданского общества, — отметил парламентарий. — Надеюсь, год волонтера активизирует эту работу. Мы ждем от него новых ярких имен и новых проектов, которые ориентированы на поддержку людей и помогут сделать жизнь в нашей стране лучше».

В Башкирии дан старт Году добровольца (волонтера), утвержденного указом Президента России Владимира Путина. На площади перед уфимским Дворцом спорта прошел праздничный концерт, посвященный этому значимому событию. Главные гости мероприятия – волонтеры Башкортостана, придерживающиеся активной жизненной позиции, готовые в любой момент откликнуться на просьбу о помощи.