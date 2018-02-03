Поддержка волонтеров очень важна для Олимпийской сборной России - Алексей Селиверстов Фото: Альфия Аглиуллина Поддержка волонтеров очень важна для Олимпийской сборной России - Алексей Селиверстов Фото: Альфия Аглиуллина

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина, Галия Набиева/.

Заслуженный мастер спорта России по бобслею, серебряный призер Олимпиады в Турине Алексей Селиверстов принял участие в празднике, приуроченном к открытию Года добровольца в Башкортостане. В интервью агентству «Башинформ» он отметил, что в акцие в Уфе большое количество участников.

«На самом деле волонтеры делают очень огромную работу. Они поддерживают не только спортивные соревнования, но и многие другие мероприятия в городе, — рассказал Алексей. — Через пару дней начнутся Олимпийские игры. Наши спортсмены: биатлонист Антон Бабиков, Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), хоккеистка Ольга Сосина, Семен Елистратов (шорт-трек) и Кристина Спиридонова (фристайл) будут представлять нашу республику на Олимпиаде. Они заслужили это, добились своим трудом и благодаря поддержке республики, государства, конечно, таланту. Они будут защищать честь нашей страны, честь республики».

Алексей Селиверстов подчеркнул, что очень обидно, что «российские спортсмены будут выступать не под флагом страны и не услышат гимн России, но в любом случае, мы их знаем, мы их поддерживаем».

«Поддержка болельщиков и волонтеров им очень нужна. Они со своей стороны, я думаю, покажут все на что способны и докажут всему миру, что Россия — великая спортивная держава» — отметил спортсмен.