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3 февраля Суббота

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Волонтеры Башкортостана достойны такого праздника - Ильшат Биккулов

ПОЛИТИКА

Волонтеры Башкортостана достойны такого праздника - Ильшат Биккулов Фото: автор

Волонтеры Башкортостана достойны такого праздника - Ильшат Биккулов Фото: автор

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева, Альфия Аглиуллина/.

Президент России Владимир Путин объявил 2018 год в нашей стране годом Добровольца. Сегодня 3 февраля лучшие волонтеры открыли Год добровольчества в Республике Башкортостан. В акцие приняло участие более 10 тысяч активных жителей Башкортостана.

В рамках церемония открытия, участники узнали историю добровольчества в республике, вспомнили наиболее яркие волонтерские события, сумели пообщаться собой, поделиться опытом работы. На сцене чествовали лучших волонтеров, которые проявили себя в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях. Для участников мероприятия разыграны призы.

«Я считаю, что волонтеры Республики Башкортостана достойны такого праздника. На сегодняшний день интерес молодежи к добровольчеству и количество волонтеров, принимающих участие в мероприятиях и в жизни республики растет с каждым годом. На сегодняшний день в Республике Башкортостан насчитывается более 200 добровольческих (волонтерских) организаций. И эта тенденция роста в дальнейшем будет только поддерживаться», — рассказал директор Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, член экспертного Совета Ассоциации волонтерских центров России по Приволжскому Федеральному округу Ильшат Биккулов.

Теги: Год волонтерства
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