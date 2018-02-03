Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.04 ↓

EUR 70.09 ↓

3 февраля Суббота

Уфа   °

Константин Толкачёв: «Без волонтеров нам просто не обойтись»

ПОЛИТИКА

Константин Толкачёв: «Без волонтеров нам просто не обойтись» Фото: пресс-служба Единой России

Константин Толкачёв: «Без волонтеров нам просто не обойтись» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набива, Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии очень богатые традиции в области волонтерства, добровольчества. Об этом рассказал спикер регионального парламента Константин Толкачёв на празднике, приуроченном к старту Года волонтера.

«Принятие федерального закона совпало с началом Года, объявленного Президентом страны Годом волонтера. Я думаю, что нормы, которые в законе содержатся, создадут такую правовую основу, опираясь на которую все большее количество молодых людей смогут участвовать в проведение волонтерских акций», — рассказал Константин Толкачёв.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что в республике ожидается целый ряд серьезных мероприятий с участием добровольцев.

«Я думаю без волонтеров нам просто не обойтись, они стали настолько неотъемлемой частью нашей жизни в проведении всех ответственных мероприятий, что мы не мыслим без них будущее. Хорошо, что такой закон есть, и молодежь откликнулась на проведение этого праздничного события. Мороз не оказался препятствием, люди радуются, интересно и весело проходит мероприятие».

По мнению спикера регионального парламента, волонтерство крайне необходимо. Оно всегда присутствовало в нашей стране и занимало очень достойное положение.

«Благодаря добровольческим акциям, у нас огромный пласт культуры оказался сохраненным. Огромное количество людей, до которых не может дойти государство, которые нуждаются в поддержке, благодаря волонтерам ведут нормальный образ жизни. Это формат и способ самореализации молодежи, и чувство сострадания, которое присуще нашему народу, и участие в государственных событиях. За добровольчеством будущее. Таких институтов гражданского общества будет все больше».

Теги: Константин Толкачёв, Год добровольца
Читайте также
В Башкирии восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга
В селе Новотураево Ермекеевского района Башкортостана в январе этого года двое второклассников отправились покататься на тюбингах. Когда они шли мимо ме
В феврале и в марте жителей Башкирии ждут длинные выходные
В феврале и в марте работающее население Башкирии ждут длинные выходные. Первый праздничный уикенд начнется 22 февраля. По данным Роструда, этот рабочий
В Башкирии зафиксированы первые заболевшие свиным гриппом
В Башкирии зафиксированы первые случаи заражения гриппом. У заболевших лабораторно обнаружены штаммы свиного гриппа и вируса В, об этом сообщает ГТРК «Б
Житель Башкирии на программе «Поле чудес» сыграл сразу на двух музыкальных инструментах
В эфире популярной программы на Первом канале «Поле чудес» житель Башкирии продемонстрировал талант человека-оркестра. Азат Атангулов облачился в национ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть