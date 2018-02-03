Константин Толкачёв: «Без волонтеров нам просто не обойтись» Фото: пресс-служба Единой России Константин Толкачёв: «Без волонтеров нам просто не обойтись» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набива, Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии очень богатые традиции в области волонтерства, добровольчества. Об этом рассказал спикер регионального парламента Константин Толкачёв на празднике, приуроченном к старту Года волонтера.

«Принятие федерального закона совпало с началом Года, объявленного Президентом страны Годом волонтера. Я думаю, что нормы, которые в законе содержатся, создадут такую правовую основу, опираясь на которую все большее количество молодых людей смогут участвовать в проведение волонтерских акций», — рассказал Константин Толкачёв.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что в республике ожидается целый ряд серьезных мероприятий с участием добровольцев.

«Я думаю без волонтеров нам просто не обойтись, они стали настолько неотъемлемой частью нашей жизни в проведении всех ответственных мероприятий, что мы не мыслим без них будущее. Хорошо, что такой закон есть, и молодежь откликнулась на проведение этого праздничного события. Мороз не оказался препятствием, люди радуются, интересно и весело проходит мероприятие».

По мнению спикера регионального парламента, волонтерство крайне необходимо. Оно всегда присутствовало в нашей стране и занимало очень достойное положение.

«Благодаря добровольческим акциям, у нас огромный пласт культуры оказался сохраненным. Огромное количество людей, до которых не может дойти государство, которые нуждаются в поддержке, благодаря волонтерам ведут нормальный образ жизни. Это формат и способ самореализации молодежи, и чувство сострадания, которое присуще нашему народу, и участие в государственных событиях. За добровольчеством будущее. Таких институтов гражданского общества будет все больше».