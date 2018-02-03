В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта поддержали акцию к старту Года добровольца Фото: пресс-служба ОНФ







В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта поддержали акцию к старту Года добровольца Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане поддержали праздник, приуроченный к старту Года добровольца в республике.

«Молодежка ОНФ» – это народная команда, которая готова творить перемены уже сегодня. Основная задача – вовлечение в процесс максимального количества молодежи, независимо от их политической, социальной или культурной принадлежности (в возрасте 14-35 лет), — координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Башкортостан Рафаэль Хакимов. — Сегодня мы принимаем участие в концерте, потому что хотим, чтобы о нас узнали. Мы хотим, чтобы молодежь развивалась и делала добрые дела по всей стране постоянно. У нас уже есть опыт в этом направлении, которым мы готовы поделиться. Поэтому присоединяйтесь!»

В Башкирии дан старт Году добровольца (волонтера), утвержденного указом Президента России Владимира Путина. В эти минуты на площади перед уфимским Дворцом спорта проходит праздничный концерт, посвященный этому значимому событию. Главные гости мероприятия – волонтеры Башкортостана, придерживающиеся активной жизненной позиции, готовые в любой момент откликнуться на просьбу о помощи.