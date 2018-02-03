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3 февраля Суббота

Уфа   °

Год добровольца даст огромный толчок развитию волонтерства в России - Рамзил Ишсарин

ПОЛИТИКА

Год добровольца даст огромный толчок развитию волонтерства в России - Рамзил Ишсарин Фото: пресс-служба Единой России

Год добровольца даст огромный толчок развитию волонтерства в России - Рамзил Ишсарин Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Год добровольца даст огромный толчок развитию волонтерства в России. Об этом заявил депутат Госдумы от Башкортостана Рамзил Ишсарин в субботу, 3 февраля на празднике в честь Года добровольца (волонтера) в Уфе. Торжества проходят на площади перед Дворцом спорта. 

«В нашей стране при непосредственной поддержке Президента Владимира Путина создаются все возможные условия для развития волонтерства. Буквально на днях Государственной Думой и Советом Федерации был принят закон, впервые законодательно закрепляющий статус волонтера. Быть добровольцем — значит быть человеком с большой буквы! Потому что готовность прийти на помощь другим в любую минуту — это один из главных признаков человечности», — сказал Рамзил Ишсарин.

Депутат выразил волонтерам и добровольцам слова глубокой признательности, благодарности за бескорыстный труд во благо процветания добра и мира, за искреннюю помощь тем, кто в ней нуждается.

В Башкирии дан старт Году добровольца (волонтера), утвержденного указом Президента России Владимира Путина. В эти минуты на площади перед уфимским Дворцом спорта проходит праздничный концерт, посвященный этому значимому событию. Главные гости мероприятия – волонтеры Башкортостана, придерживающиеся активной жизненной позиции, готовые в любой момент откликнуться на просьбу о помощи.

Теги: Год добровольца
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