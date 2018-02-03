В Башкирии прием предложений от жителей по формированию современной городской среды продолжится до 9 февраля Фото: Олег Яровиков В Башкирии прием предложений от жителей по формированию современной городской среды продолжится до 9 февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Доме Правительства РБ состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Республике Башкортостан. Провел заседание комиссии заместитель премьер-министра правительства РБ Николай Хорошилов.

С докладом о реализации на территории Башкортостана приоритетного проекта выступил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин. В своем выступлении он сообщил, что в настоящий момент муниципалитетами ведется работа по подготовке к проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах.

До 9 февраля в городах республики идет прием предложений от жителей по включению общественных территорий в перечень территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования. Места приема предложений опубликованы на сайтах администраций муниципальных образований в специальном разделе по Городской среде.

Далее перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования, будет опубликован для ознакомления в муниципальных средствах массовой информации и на сайтах администраций.

В марте месяце будет проведено рейтинговое голосование за указанные проекты, по итогам которого выбраны общественные пространства для включения в муниципальную программу по благоустройству на ближайшие годы.

В ходе заседания комиссии были заслушаны руководители администраций городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Бирк, Благовещенск, которые рассказали о подготовительной работе по проведению рейтингового голосования и планах по реализации приоритетного проекта в 2018 году.

По информации пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, в 2017 году в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Башкортостане приняли участие 23 муниципальных образования, было благоустроено 416 дворовых и 37 общественных территорий. Проведены работы по освещению улиц, устройству автомобильных стоянок, въездных площадок отдыха, контейнерных площадок и сквера. На благоустроенных территориях появились современные детские игровые комплексы и спортивные площадки.

С 2018 года в реализации приоритетного проекта будут участвовать все 63 муниципальных образования республики. Общий объем средств, направляемый на финансирование муниципальных программ, составит более 1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 891 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 175 млн рублей.